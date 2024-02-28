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Задержание 20-летнего парня попало на видео в Караганде

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Задержание подозреваемого в Караганде
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: polisia.kz

Наркодилера с 1,5 кг "синтетики" задержали в Караганде. Молодой человек подозревается в хранении и распространении наркотических средств в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на официальном медиапортале ведомства, в Караганде полицейские задержали 20-летнего парня.

"На месте происшествия во время следственных действий изъят принадлежащий ему рюкзак, в котором находилось три вакуумных пакета с веществом бежевого цвета порошкообразного вида. Согласно заключению эксперта, данное вещество является мефедроном общим весом 1,5 кг", - рассказали в МВД.

Полицейские установили, что задержанный привез наркотики из Астаны для осуществления закладок. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее ДКНБ по Алматинской области была пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. В ходе обыска изъято свыше 8 кг мефедрона, что составляет около 40 тыс. разовых доз. Предварительная стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке оценивается в сумму более 150 млн тенге. Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК.

А в конце января в аэропорту Актау были задержаны двое иностранцев, подозреваемых в транспортировке наркотиков. Из их желудков извлекли 295 контейнеров с запрещенными веществами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063515-zaderzhanie-20-letnego-parnya-popalo-na-video-v-karagande/

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