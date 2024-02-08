"Глотателей" задержал КНБ: из их желудков вытащили более 2 кг наркотиков (фото, видео)

В аэропорту Актау были задержаны двое иностранцев подозреваемых в транспортировке наркотиков. Из их желудков извлекли 295 контейнеров с запрещенными веществами, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщили в КНБ, ими был пресечен контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми "глотателями".

Так, 24 января в международном аэропорту Актау оперативники ДКНБ по Мангистауской области и пограничники по подозрению в транспортировке наркотиков задержали двух иностранцев.

"Рентгеноскопическое исследование брюшной полости этих пассажиров показало наличие посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев было извлечено 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы", – говорится в сообщении Комитета на официальном сайте.

Общий вес изъятого составил более 2 кг. Задержанных решением суда заключили под стражу.

Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 УК РК. Другая информация не разглашается.

Согласно части 4 статьи 286 УК РК, контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, связанная с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.