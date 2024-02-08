"Глотателей" задержал КНБ: из их желудков вытащили более 2 кг наркотиков (фото, видео)
Опубликовано:
В аэропорту Актау были задержаны двое иностранцев подозреваемых в транспортировке наркотиков. Из их желудков извлекли 295 контейнеров с запрещенными веществами, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.
Как сообщили в КНБ, ими был пресечен контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми "глотателями".
Так, 24 января в международном аэропорту Актау оперативники ДКНБ по Мангистауской области и пограничники по подозрению в транспортировке наркотиков задержали двух иностранцев.
"Рентгеноскопическое исследование брюшной полости этих пассажиров показало наличие посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев было извлечено 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы", – говорится в сообщении Комитета на официальном сайте.
Общий вес изъятого составил более 2 кг. Задержанных решением суда заключили под стражу.
Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 УК РК. Другая информация не разглашается.
Согласно части 4 статьи 286 УК РК, контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, связанная с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059852-glotateley-zaderzhal-knb-iz-ih-zheludkov-vytaschili-bolee-2-kg-narkotikov-foto-video/