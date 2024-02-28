Заявила мужу, что уходит от него: мать пятерых детей убили в Туркестане

В Туркестане 34-летнего местного жителя признали виновным в умышленном убийстве собственной супруги и приговорили к длительному сроку заключения, передает NUR.KZ со ссылкой на СМУС региона.

Как следует из материалов дела, шокирующий случай произошел в Туркестане 21 сентября прошлого года. Разгоряченный мужчина вначале пытался остановить уходившую от него супругу, а потом вытащил нож и нанес ей несколько ранений в область груди и живота.

После этого мужчина сам позвонил по мобильному телефону и вызвал скорую помощь. Прибывшим медикам он сообщил данные о женщине и о себе. Скорая помощь госпитализировала пострадавшую, которая скончалась спустя несколько часов.

Подозреваемый был задержан.

В суде мужчина сообщил, что в тот день его жена заявила, что уходит от него. Он долго пытался уговорить ее изменить решение, в том числе напоминая, что у них пятеро малолетних детей. Однако женщина была непреклонна и вышла из дома. Тогда мужчина, взяв нож, отправился за ней.

В суде родители погибшей заявили, что не имеют претензий к зятю, просили суд не лишать его свободы и дать ему возможность самому воспитывать детей.

Однако с учетом тяжести совершенного преступления суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 3 месяца. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее суд Карагандинской области вынес приговор мужчине, которого обвинили в убийстве жены спустя 32 года брака. Он получил 14 лет лишения свободы.

Сообщалось, что пара приехала в РАГС, чтобы оформить развод. В какой-то момент мужчина достал нож и нанес супруге несколько ударов. Пострадавшая была госпитализирована в медучреждение. Однако спасти ее медикам не удалось.