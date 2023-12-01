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Зарезал жену спустя 32 года брака: приговор вынесли мужчине в Караганде

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Мужчина с ножом
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Суд Карагандинской области вынес приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве жены в отделении РАГСа - казахстанца признали виновным, передает телеканал "Астана".

Трагический инцидент произошел в поселке Ботакара Карагандинской области в мае этого года. Тогда сообщалось, что пара приехала в РАГС, чтобы оформить развод. В какой-то момент мужчина достал нож и нанес жене несколько ударов. Пострадавшая была госпитализирована в медучреждение. Однако спасти ее медикам не удалось. 

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона приговорил убийцу к 14 годам тюрьмы. Его к слову, обвиняли по двум статьям – "Умышленное убийство" и "Незаконное ношение холодного оружия".

"По результатам рассмотрения уголовного дела указанный гражданин признан виновным по обеим статьям. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности", - сообщили в суде.

Отмечается, что обвиняемый свою вину в умышленном убийстве не признал. Он заявил, что нож на последнюю встречу с супругой взял, потому что работал егерем и он ему был нужен по службе. Однако следствие установило, что разрешения на ношение оружия у мужчины не было.

Знакомые супругов, проживших в браке 32 года, рассказывают, что погибшая ушла к взрослой дочери, потому что больше не могла терпеть нападок мужа-тирана. Убитая работала в больнице, ее вспоминают как скромную и добрую женщину.

Пара имела взрослых сына и дочь. Они рассказали журналистам, что не простили отца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048752-zarezal-zhenu-spustya-32-goda-braka-prigovor-vynesli-muzhchine-v-karagande/

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