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"Два раза выстрелил в девушку": алматинцы сообщили о заказном преступлении

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Полиция и медики на месте преступления
Кадр из видео с места событий: t.me/egovpress

В социальных сетях сообщили о нападении на девушку - кадры с места событий опубликовали очевидцы. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Egov.Press появилось видео из Алматы, на кадрах которого видно сотрудников полиции и скорой помощи. Медики забирают женщину в куртке.

Автор поста сообщил, что за распространение интимных видео бывшей девушки ранее был задержан предприниматель.

"После этого, по заказу арестованного бизнесмена приехал неизвестный мужчина по адресу и два раза выстрелил в девушку. Сотрудники ДП города Алматы оперативно задержали всех виновных", - говорится в публикации.

В пресс-службе ДП Алматы по данному факту сообщили, что указанное преступление было раскрыто "по горячим следам".

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Подробности произошедшего в полиции не сообщили.

Иная информация разглашению не подлежит, добавили в ДП.

Напомним, что в ноябре прошлого года жителя Алматы задержали по подозрению в распространении порнографии.

В полицию обратилась женщина, которая заявила, что подозреваемый выкладывал в соцсети видео с ее участием. Она также заявила, что 38-летний мужчина угрожал ей и преследовал ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059163-dva-raza-vystrelil-v-devushku-almatintsy-soobschili-o-zakaznom-prestuplenii/

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