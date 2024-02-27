Девушку избили камнем и изрезали лицо ножом на почве ревности в Шымкенте

32-летнего жителя Туркестанской области осудили за избиение своей гражданской супруги. У девушки также было изрезано ножом лицо, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС Шымкента.

Как следует из материалов дела, мужчина снимал квартиру в Шымкенте, где проживал вместе со своей гражданской супругой. При этом, как впоследствии рассказала потерпевшая, он периодически избивал ее, за что даже привлекался к административной ответственности.

В сентябре женщина лечилась в медицинском центре. В это время ее молодой человек узнал от соседей, что она якобы общается с другими мужчинами.

Воспылав ревностью, он пришел в медицинское учреждение, вызвал сожительницу на улицу, где принялся избивать ее руками, ногами и камнем. В завершение он вытащил принесенный с собой нож и порезал любимую по лицу. После чего он помолился и пошел сдаваться в полицию.

Пострадавшая с многочисленными травмами была из медцентра госпитализирована в городскую больницу № 1, где ей пришлось проходить длительное лечение.

Она не простила обидчика и настояла на возбуждении уголовного дела. Мужчина был признан виновным по ст.106 ч.1 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и получил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

За пострадавшей осталось право требовать возмещения морального вреда и материального ущерба от осужденного, когда приговор вступит в законную силу.

Добавим, согласно ст.106 ч.1 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в конце января этого года в ЗКО 23-летнюю девушку избили и ударили ножом. Подозреваемого объявили в розыск.

А в феврале в этом же регионе другой злоумышленник избил девушку и скрылся. Для раскрытия преступления были изучены записи камер, которые отследили, куда направился подозреваемый. В итоге полицейским удалось его установить. Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.