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Житель ВКО угрожал жене и устроил дебош в полиции

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Полицейский составляет протокол о нарушении
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

42-летний житель Восточно-Казахстанской области, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал супруге и устроил дебош в полицейском участке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в полицию района Алтай обратилась женщина и рассказала, что у соседей несколько часов продолжается семейная ссора, в которой мужчина угрожает супруге.

Прибывшие оперативно по адресу правоохранители забрали пьяного дебошира. Однако, находясь уже в комнате временного задержания, мужчина начал вести себя агрессивно.

"Не реагируя на законные требования стражей порядка, стучал в двери помещения, пытался сломать лавки, оказывал злостное неповиновение сотрудникам полиции при исполнении. В отношении 42-летнего жителя района составлены административные протоколы. Ему назначен административный арест на срок 10 суток", - проинформировали в МВД.

Напомним, недавно стало известно о похожем случае, произошедшем в районе Алтай в ВКО. В суде рассказали, что патруль обнаружил нетрезвого мужчину лежащим на снегу 3 января. Сотрудники полиции отвезли его в участок, где он устроил погром - хотел выбить дверь лавкой, но она оказалась хрупкой и рассыпалась. В итоге дебошира арестовали на трое суток.

Другого жителя ВКО осудили за то, что он, будучи пьяным, два раза ударил полицейского по лицу. Применение силы в отношении стража порядка привело мужчину к общественным работам и ограничению свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063306-zhitel-vko-ugrozhal-zhene-i-ustroil-debosh-v-politsii/

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