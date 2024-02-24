Житель ВКО устроил погром в полиции

Пьяного жителя ВКО патруль обнаружил лежащим на снегу 3 января. Сотрудники полиции отвезли его в участок, где он устроил погром, передает YK-news.kz со ссылкой на суд района Алтай.

После того, как мужчину доставили в полицию, он очнулся и, обнаружив себя в заточении, попытался выломать дверь камеры. Ему предложили успокоиться и проспаться.

На уговоры житель ВКО не реагировал и угрожал выбить дверь лавкой, но она оказалась хрупкой и рассыпалась.

Стражи порядка еще раз попытались урезонить дебошира, припугнув его статьей за сопротивление сотрудникам при исполнении, но нарушитель продолжил колотить в дверь.

В итоге мужчина за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа оказался в суде. В качестве улик были предъявлены останки лавки и многочисленные свидетельства личного состава.

Протрезвевший к тому времени нарушитель заявил, что ничего не помнит, поскольку был пьян, но верит словам очевидцев и признает себя виновным. В результате ему назначили трое суток административного ареста.

Добавим, что согласно ч.1 ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.