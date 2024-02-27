Имама мечети осудили за взятку в Шымкенте

В Шымкенте суд вынес приговор в отношении экс-директора медико-социального учреждения "Ардагерлер үйі" (Дома ветеранов), обвиненного в получении взятки. Среди обвиняемых в даче взятки оказался имам мечети, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС.

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Как указывается в материалах, 63-летний директор установил "таксу" для желающих получить отдых и лечение в Доме ветеранов. В случае, если у претендентов не имелось путевки, они должны были заплатить ему наличными 30 тыс. тенге за койко-место. Сбор средств осуществляла старшая медсестра.

В октябре прошлого года таким образом устроить своих пожилых родственников попытались трое казахстанцев. Среди них оказался имам одной из мечетей, хлопотавший за свою мать, а также бухгалтер этого же Дома ветеранов. Причем для бухгалтера сумма взятки была увеличена до 50 тыс. тенге.

По данным суда, в общей сложности директор заработал 90 тыс. тенге, а старшая сестра - 20 тыс. тенге. Однако оба были задержаны сотрудниками Антикора.

В ходе следствия были установлены и взяткодатели.

В итоге суд оштрафовал экс-директора на 4 млн 50 тыс. тенге, медсестру - на 2 млн 250 тыс. тенге. Имам среди остальных взяткодателей получил наименьший штраф - 450 тыс. тенге. Бухгалтер должен выплатить 600 тыс. тенге, а третья обвиняемая - 750 тыс. тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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