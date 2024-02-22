Казахстанец пытался дать полицейским взятку в 6 тыс. тенге и попал под суд

В Астане водителя осудили за попытку дачи взятки в 6 тысяч тенге сотрудникам полиции. Мужчина хотел откупиться и получил крупный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны был вынесен приговор в отношении водителя, который хотел дать взятку сотрудникам полиции. Дело рассматривалось по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 367 УК РК.

По данным суда, водитель был остановлен сотрудниками полиции за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

"Водитель с целью избежать административной ответственности попытался дать взятку сотрудникам полиции в размере 6 тыс. тенге лично, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за эти действия, и положил денежные средства между сиденьями.

Однако преступление не было доведено до конца, так как сотрудниками полиции преступные действия водителя были пресечены на месте", - говорится в сообщении горсуда.

Отмечается, что подсудимый вину полностью признал и сторона защиты просила назначить минимальный штраф.

Между тем, санкция статьи 367 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа от 20 до 30-кратной суммы взятки, либо лишения свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Однако смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами суд признал признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей и отсутствие судимости.

"Приговором суда Ю. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 24, частью 1 статьи 367 УК РК, с назначением наказания в виде штрафа в размере 67 500 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - озвучили приговор в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что в соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК, что и за оконченное преступление.

Ранее сообщалось о том, что обвиненных в даче взяток командиру полицейских освободили от ответственности в Шымкенте.

В обвинительных актах сказано, что инспекторы ППС в течение 2021-2022 годов неоднократно перечисляли мобильными переводами денежные средства на счет своего командира полка. При этом в общей сложности они перечислили по 15 000, 50 000, 76 000 и 106 000 тенге за общее покровительство.

Суд признал всех четверых виновными, но также счел, что взятку они давали вынужденно и сами сообщили о данном факте в следственные органы. В результате суд освободил всех четверых от уголовной ответственности.

Также мы писали о том, что в Шымкенте полицейский отказался от взятки в миллион тенге. Эти деньги ему предлагал водитель за то, чтобы он не составлял протокол о нарушении.