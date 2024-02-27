Друг заключенного колонии строгого режима в ВКО думал, что все предусмотрел, но попался

В колонию строгого режима в Усть-Каменогорске в лапше быстрого приготовления и жидком мыле пытались пронести сотовый телефон и роутер, передает NUR.KZ со ссылкой ДУИС по ВКО.

По информации пресс-службы ведомства, попытку проноса запрещенных предметов предотвратили сотрудники учреждения максимальной безопасности.

В ходе досмотра прибывшего на краткосрочное свидание к другу жителя Усть-Каменогорска внутри продуктового пакета обнаружены гаджеты. В лапше быстрого приготовления и жидком хозяйственном мыле были найдены смартфон, Wi-Fi роутер, sim-карта и наушники.

"Необычным способом мужчина спрятал на дно "запечатанной" упаковки из-под лапши быстрого приготовления беспроводные наушники и Wi-Fi роутер, вдобавок в емкости из-под жидкого хозяйственного мыла под этикеткой сделал надрез и замаскировал смартфон, а sim-карту спрятал среди весовых шоколадных конфет. Устройства были готовы к использованию – посетитель колонии предусмотрительно зарядил все батареи", - рассказала официальный представитель ДУИС по ВКО Салтанат Ожиканова.

Запрещенные предметы были изъяты, а в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 481 КоАП РК.

Добавим, что согласно данной статье скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

Ранее в колонию ЗКО пытались пронести деньги. Случай произошел в комнате свидания учреждения №27 в Уральске. В сумке женщины обнаружили 42 тысячи тенге.

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