"В контейнере с пловом": три телефона и наркотики пытались передать в колонию в Астане

Изъятый телефон. Фото: polisia.kz

В Астане осужденному в колонию пытались передать три телефона в контейнере с пловом и в банке майонеза, а также наркотики, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, передача предназначалась для осужденного, отбывающего наказание в учреждение № 2 столичного ДУИС.

При досмотре посылки в контейнере с пловом правоохранительные органы обнаружили телефон, в банке из-под майонеза – еще два телефона. В сигаретах, вперемешку с табаком, была спрятана марихуана весом около 4 грамм.

"В отношении "курьера" проводится досудебное расследование, а также возбуждено административное производство за попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов. Работа в данном направлении находится на особом контроле", – сообщил исполняющий обязанности начальника ДУИС Астаны Нурлан Рамазанов.

Добавим, что, согласно статье 481 КоАП РК:

скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (34500 тенге) с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения;

действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 30 суток, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

Напомним, ранее пропитанные героином ватные диски пытались пронести в колонию в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028953-v-konteynere-s-plovom-tri-telefona-i-narkotiki-pytalis-peredat-v-koloniyu-v-astane/