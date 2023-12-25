Деньги пытались передать осужденному в колонию в ЗКО

В Западно-Казахстанской области женщина пыталась передать осужденному мужчине деньги - на свидание к осужденному она пришла с 42 тыс. тенге, передает "Мой город".

О произошедшем рассказали в пресс-служба регионального командования "Батыс" Нацгвардии РК.

Инцидент произошел в комнате свидания учреждения №27 в Уральске. В сумке женщины, которая пришла на длительное свидание к осужденному, обнаружены 42 тысячи тенге. Военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками учреждения предотвратили попытку проноса запрещенных вещей, говорится в материале.

"В настоящее время осуществляется сбор информации для привлечения нарушительницы к административной ответственности. За попытку передачи на территорию колонии запрещенных предметов грозит штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге)", - напомнили в РгК.