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Деньги пытались передать осужденному в колонию в ЗКО

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Полицейский закрывает решетчатую дверь
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Западно-Казахстанской области женщина пыталась передать осужденному мужчине деньги - на свидание к осужденному она пришла с 42 тыс. тенге, передает "Мой город".

О произошедшем рассказали в пресс-служба регионального командования "Батыс" Нацгвардии РК.

Инцидент произошел в комнате свидания учреждения №27 в Уральске. В сумке женщины, которая пришла на длительное свидание к осужденному, обнаружены 42 тысячи тенге. Военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками учреждения предотвратили попытку проноса запрещенных вещей, говорится в материале.

"В настоящее время осуществляется сбор информации для привлечения нарушительницы к административной ответственности. За попытку передачи на территорию колонии запрещенных предметов грозит штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге)", - напомнили в РгК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052358-dengi-pytalis-peredat-osuzhdennomu-v-koloniyu-v-zko/

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