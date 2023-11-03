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Хотел быстрее доставлять заказы: курьер сознался в краже в Астане

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Подозреваемый на велосипеде
Подозреваемый на велосипеде. Фото: polisia.kz

Астанчанка сообщила в полицию о пропаже велосипеда, который она оставила на ночь в подземном паркинге. Подозреваемым оказался 20-летний курьер, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации правоохранителей, в УП района Байконыр обратилась жительница столицы. Она сообщила, что у нее украли велосипед, который находился в подземном паркинге жилого дома.

Ущерб потерпевшая оценила в 200 тысяч тенге.

В ходе расследования полицейские изъяли видеозапись, по которой удалось установить подозреваемого. Им оказался 20-летний парень, который подрабатывал курьером.

Как сообщили стражи порядка, молодой человек дал признательные показания и сообщил, что краденный велосипед собирался использовать для личных целей – чтобы быстрее доставлять заказы.

Сейчас проводится досудебное расследование.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043933-hotel-bystree-dostavlyat-zakazy-kurer-soznalsya-v-krazhe-velosipeda-v-astane/

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