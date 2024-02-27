Акмолинец неожиданно для себя стал владельцем авто за 20 млн тенге, но не обрадовался

Житель Акмолинской области не знал, что стал владельцем авто стоимостью 20 млн тенге. Идет расследование махинации с машиной, привезенной из России, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в конце января в отдел полиции Ерейментауского района поступило заявление от жителя о том, что неизвестные оформили на него каким-то образом автомобиль на сумму 20 млн тенге.

По факту мошенничества было начато досудебное производство.

"Как удалось установить полицейским, в октябре прошлого года на заявителя был оформлен автомобиль Mercedes, стоимость которого оценивается в 20 млн тенге. В начале нового года пострадавшему пришло уведомление о том, что ему нужно оплатить налог 2 млн тенге за данное транспортное средство", - сообщили подробности в ДП Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 40-летнего мужчину, причастность которого к данному правонарушению проверяется.

Стражи порядка обратились к гражданам с настоятельной рекомендацией хранить в тайне свои персональные и конфиденциальные данные и никому их не доверять, даже близким людям.

В начале месяца сообщалось, что в Кызылорде задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками обманул горожан на 2,9 млрд тенге, оформляя фиктивные автокредиты.

Также стало известно, что житель столицы заплатил 500 тыс. тенге человеку, пообещавшему ему легализовать иностранный автомобиль, но стал жертвой мошенничества. Подоплека состояла в том, что сам автовладелец не мог снять с учета транспортное средство в соседнем государстве. Стражи порядка установили подозреваемого.

А жительница Кокшетау отдала случайному знакомому отца около 9,5 млн тенге за автомобиль с аукциона, однако в итоге осталась без машины и денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. По данному факту начато досудебное расследование.