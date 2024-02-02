Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Фиктивные автокредиты на 2,9 млрд тенге оформили на жителей Кызылорды

Опубликовано:

Покупатели в автосалоне
Покупатели в автосалоне. Иллюстративное фото: Maika Elan/Bloomberg via Getty Images

В Кызылорде 235 человек стали жертвами мошенничества - на них оформили фиктивные автокредиты на 2,9 млрд тенге. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры, мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, задержали 30 января.

По данным надзорного органа, следствие установило, он с группой лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан.

Всего пострадало 235 человек, ущерб составил 2,9 млрд тенге.

"В ходе расследования К. скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Кызылорды", - рассказали в Генпрокуратуре.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 УК РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058776-podozrevaemogo-v-moshennichestve-na-29-mlrd-tenge-zaderzhali-v-kyzylorde/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.