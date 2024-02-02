Фиктивные автокредиты на 2,9 млрд тенге оформили на жителей Кызылорды

В Кызылорде 235 человек стали жертвами мошенничества - на них оформили фиктивные автокредиты на 2,9 млрд тенге. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры, мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, задержали 30 января.

По данным надзорного органа, следствие установило, он с группой лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан.

Всего пострадало 235 человек, ущерб составил 2,9 млрд тенге.

"В ходе расследования К. скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Кызылорды", - рассказали в Генпрокуратуре.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 УК РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.