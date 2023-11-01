Акмолинка лишилась 9,5 млн тенге при покупке автомобиля

Жительница Кокшетау отдала случайному знакомому отца около 9,5 млн тенге за автомобиль с аукциона, однако в итоге осталась без машины и денег, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации пресс-службы ведомства, в управление полиции Кокшетау поступило заявление от местной жительницы о факте мошенничества.

Женщина сообщила, что 3 июля случайный знакомый отца под предлогом оказания помощи в покупке автомашины с аукциона по заниженной цене завладел принадлежащими ей 9 млн 482 тыс. тенге.

После получения денег, отправленных потерпевшей частями путем банковских переводов, злоумышленник перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество".

Добавим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Напомним, ранее другой житель Кокшетау купил Audi A8 за 12 млн тенге, но в итоге тоже остался без машины и денег. Как рассказали в полиции, мужчина приобрел машину у своего знакомого, занимавшегося продажей автомобилей уже несколько лет. При этом сразу оформил Audi на себя. Однако позже выяснилось, что в автомобиле неисправен двигатель.

Покупатель попросил устранить все дефекты и вернул машину продавцу, после чего тот перестал выходить на связь.