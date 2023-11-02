Астанчанин отдал незнакомцу 32 млн тенге, чтобы оформить кредит на покупку 8 авто

Два астанчанина сообщили полиции, что стали жертвами мошенничества. В одном случае подозреваемым оказался иностранец, во втором – житель столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"В полицию обратился житель города и сообщил, что стал жертвой мошенника, который пообещал ему легализовать иностранный автомобиль. Подоплека состояла в том, что автовладелец не смог снять с учета транспортное средство в соседнем государстве", – сообщает информационный медиапортал МВД.

По информации ведомства, за услугу потерпевший заплатил 500 тыс. тенге.

Стражи порядка установили подозреваемого – им оказался ранее судимый 35-летний гражданин Азербайджана.

Во втором случае полицейские задержали 37-летнего жителя столицы с судимостью. Его подозревают в крупном мошенничестве.

"В ходе расследования выяснилось, что он пообещал владельцу автопарка оформить автокредит для покупки восьми автомобилей Toyota. Поверив аферисту, астанчанин передал ему денежные средства для оплаты первоначального взноса", – сообщили в МВД.

В итоге потерпевший отдал за "услугу" более 32 млн тенге.

Оба подозреваемых дали признательные показания. Полиция устанавливает причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории города.

В отношении них проводится расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Добавим, что, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее жительница Кокшетау отдала случайному знакомому отца около 9,5 млн тенге за автомобиль с аукциона, однако в итоге осталась без машины и денег.