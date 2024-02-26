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Родная тетя лишила наследства двух детей в Алматинской области

Опубликовано:

Дети
Дети. Иллюстративное фото: eclipse_images / Getty Images

В Алматинской области родная тетя лишила наследства двух детей путем подделки документов из органов опеки и попечительства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, наследство детей в виде дома и двух земельных участков незаконно присвоила родная сестра умершего должника по алиментам.

"Данное неправомерное действие гражданка совершила путем подделки согласия органа опеки и попечительства на распоряжение имуществом умершего отца детей", - отметили в ведомстве.

Для защиты прав детей и обеспечения их будущего по иску прокуратуры незаконные действия были отменены, а имущество передали детям.

"По факту подделки документов материалы переданы в органы полиции для принятия процессуального решения", - сообщили в надзорном органе.

А в целом в рамках работы по взысканию алиментов прокуроры выявили более 50 фактов незаконного прекращения исполнительных производств судебными исполнителями, несмотря на наличие долгов перед детьми.

Сообщается, что принятыми мерами к ответственности привлекли 22 судебных исполнителя. Были защищены права 50 детей путем возобновления выплат алиментов.

Ранее сообщалось, можно ли получить наследство, если пропущен срок подачи документов. Оказывается, у казахстанцев остается возможность получить наследство даже после истечения срока на принятие решения о согласии или отказе от наследования. Для этого важно подтвердить наличие уважительной причины несвоевременного обращения.

Однако следует учитывать, что вместе с деньгами и имуществом наследнику передаются и долги наследодателя. А если от них отказаться, то и все остальное (жилье, автомобиль, ценные бумаги, деньги) не получится забрать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063069-rodnaya-tetya-lishila-nasledstva-dvuh-detey-v-almatinskoy-oblasti/

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