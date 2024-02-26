Насильникам могут запретить жить с пострадавшими в Казахстане

В МВД рассказали о поправках в закон, которые усилят ответственность за семейно-бытовое насилие по отношению к женщинам и детям, передает NUR.KZ.

Как сообщили в МВД во время брифинга, депутаты мажилиса выработали законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей.

Так, согласно поправкам, лица, совершившие правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений, должны будут получить психологическую помощь в медицинских организациях.

Кроме того, для охраны и защиты жертвы насилия суд наделяется правом на определенный срок запретить совместное проживание насильника с пострадавшими.

Также нельзя будет примириться по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних. Будет усилена и уголовная ответственность за доведение до самоубийства, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязание, изнасилование, похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетних.

"При этом за убийство либо изнасилование малолетнего вводится безальтернативная мера наказания - пожизненное лишение свободы", - сообщили в МВД.

Там добавили, что законопроектом предусмотрена уголовная ответственность за нанесение лёгкого вреда здоровью и побоев, а также за приставание сексуального характера к несовершеннолетним и за пропаганду самоубийства.

Также вводится административная ответственность за травлю - буллинг - несовершеннолетнего и за принудительную высадку из общественного транспорта лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Напомним, ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказывал, как казахстанок защищают от семейно-бытового насилия. Также он поддержал ужесточение наказания за подобные виды преступлений.