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"Избила повар": на вызвавшее возмущение видео из детсада Туркестана отреагировали в акимате

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Группа детского сада
Детский сад. Иллюстративное фото: Mint Images / Getty Images

В сети появилось видео, где предположительно сотрудник детсада в жесткой форме обращается с ребенком. Инцидент прокомментировали в управлении образования Туркестанской области, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в одном из пабликов в Instagram. На кадрах женщина, предположительно сотрудник дошкольного учреждения, схватив малыша за руку и ногу, переносит из одного места в другое. Все это происходит в довольно жесткой форме.

По словам автора поста, ребенка избила повар детсада.

"Это детский сад в Туркестане. Ребенок всего второй день был в детском саду, понятно, что еще не привык, возможно, плачет. Но это не значит, что его нужно так бить. Повар побила. А где, в таком случае были воспитатели, нянечки?!" - говорится в подписи к посту.

Под постом казахстанцы возмутились участившимися случаями жестокого обращения с детьми и безответственного отношения к детям.

"Почему не ужесточают закон к таким работникам? Максимум выговор, штраф или увольнение, а травма для ребенка может остаться на всю жизнь! Это же как нужно ненавидеть детей?!";

"Да что с людьми случилось, откуда столько злости?";

"Пока не будут строго наказывать реальными сроками, большими штрафами - ничего не изменится. Зато за маты штрафуют, а за побои детей - просто увольнение и выговор", - пишут пользователи под видео.

На ролик отреагировали в управлении образования Туркестанской области.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ведомстве, инцидент произошел в одном из частных детских садов в городе Туркестан.

"На видео не повар, воспитатель. Родители обратились в правоохранительные органы с заявлением. Воспитатель уволилась", - сообщили в управлении.

В октябре многодетная алматинка заявила о жестоком обращении с ее сыном в одном из частных детских садов города. Полиция начала проверку.

В ноябре соцсетях родители обвинили сотрудников детсада в Актобе в избиении детей. На ситуацию отреагировали в ДП и управлении образования области.

В декабре в Актау произошел другой случай – родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. Городской отдел образования и ДП области начали проверку.

В январе этого года в соцсетях появилась информация, что в одном из детсадов Атырауской области малыши избили ребенка. Ситуацию прокомментировали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062996-izbila-povar-na-vyzvavshee-vozmuschenie-video-iz-detsada-turkestana-otreagirovali-v-akimate/

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