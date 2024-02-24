Объявленный в международный розыск мужчина скрывался в Алматы (видео)

Объявленного в международный розыск мужчину задержали в Алматы. Об этом сообщил начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, передает NUR.KZ.

Как отмечает глава полиции Алматинской области на своей официальной странице в Instagram, 22 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками УБОП ДП региона был задержан 40-летний мужчина, находившийся в международном розыске.

"В отношении задержанного полицейскими Жамбылской области начато производство по признакам уголовного правонарушения. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев мужчина скрывался от правоохранительных органов на территории Алматы, где и был задержан", - поделился Бауржан Аленов.

В настоящее время он водворен в ИВС УП Карасайского района.

Напомним, ранее в аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске более 10 лет за совершение особо тяжких преступлений. Он пытался пересечь государственную границу по поддельным документам. Его водворили в изолятор временного содержания.

А полицейские Алматинской области задержали подозреваемого в вымогательстве. Отмечалось, что розыск инициировал ДП Жамбылской области. Также стало известно, что мужчина является активным приверженцем религиозного течения салафитского толка. Во время обыска при нем была обнаружена религиозная литература, перочинный нож и топор.