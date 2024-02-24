Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Объявленный в международный розыск мужчина скрывался в Алматы (видео)

Опубликовано:

Задержанный в Алматы
Задержанный. Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

Объявленного в международный розыск мужчину задержали в Алматы. Об этом сообщил начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, передает NUR.KZ.

Как отмечает глава полиции Алматинской области на своей официальной странице в Instagram, 22 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками УБОП ДП региона был задержан 40-летний мужчина, находившийся в международном розыске.

"В отношении задержанного полицейскими Жамбылской области начато производство по признакам уголовного правонарушения. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев мужчина скрывался от правоохранительных органов на территории Алматы, где и был задержан", - поделился Бауржан Аленов.

В настоящее время он водворен в ИВС УП Карасайского района.

Напомним, ранее в аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске более 10 лет за совершение особо тяжких преступлений. Он пытался пересечь государственную границу по поддельным документам. Его водворили в изолятор временного содержания.

А полицейские Алматинской области задержали подозреваемого в вымогательстве. Отмечалось, что розыск инициировал ДП Жамбылской области. Также стало известно, что мужчина является активным приверженцем религиозного течения салафитского толка. Во время обыска при нем была обнаружена религиозная литература, перочинный нож и топор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062778-obyavlennyy-v-mezhdunarodnyy-rozysk-muzhchina-skryvalsya-v-almaty-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.