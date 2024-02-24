Объявленный в международный розыск мужчина скрывался в Алматы (видео)
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Объявленного в международный розыск мужчину задержали в Алматы. Об этом сообщил начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, передает NUR.KZ.
Как отмечает глава полиции Алматинской области на своей официальной странице в Instagram, 22 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками УБОП ДП региона был задержан 40-летний мужчина, находившийся в международном розыске.
"В отношении задержанного полицейскими Жамбылской области начато производство по признакам уголовного правонарушения. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев мужчина скрывался от правоохранительных органов на территории Алматы, где и был задержан", - поделился Бауржан Аленов.
В настоящее время он водворен в ИВС УП Карасайского района.
Напомним, ранее в аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске более 10 лет за совершение особо тяжких преступлений. Он пытался пересечь государственную границу по поддельным документам. Его водворили в изолятор временного содержания.
А полицейские Алматинской области задержали подозреваемого в вымогательстве. Отмечалось, что розыск инициировал ДП Жамбылской области. Также стало известно, что мужчина является активным приверженцем религиозного течения салафитского толка. Во время обыска при нем была обнаружена религиозная литература, перочинный нож и топор.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062778-obyavlennyy-v-mezhdunarodnyy-rozysk-muzhchina-skryvalsya-v-almaty-video/