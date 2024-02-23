Дело об услугах по обналичиванию денег расследуют в Туркестанской области

Подозреваемую в мошенничестве установили полицейские Туркестанской области. Двое местных жителей остались без денег, решив их обналичить, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники группы "CyberPol" управления криминальной полиции ДП Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую в интернет-мошенничестве.

"Ею оказалась ранее судимая жительница Шымкента, причастная к двум фактам мошенничества на территории области.

Установлено, что 30-летняя женщина разместила в социальных сетях объявление об услугах по "обналичке" денег. Затем злоумышленница входила в доверие к потерпевшим и обманным путем выманила денежные средства. Так, жертвами стали двое жителей Сарыагашского района, которые отдали подозреваемой более 120 тысяч тенге", - рассказали в МВД.

По указанным фактам проводится досудебное расследование. Выясняется причастность молодой женщины к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в СКО раскрыли восемь случаев интернет-мошенничества, о которых потерпевшие даже не заявляли. Все они связаны либо с предоплатой при покупке товаров по объявлениям в интернете, либо с оформлением микрокредитов на чужое имя. Отмечалось, что чаще всего такие преступления совершают близкие люди пострадавших.

А жительница Акмолинской области, желая заработать на криптовалюте, стала жертвой интернет-мошенничества. За небольшой промежуток времени женщина сама перевела на счета аферистов 2 млн 700 тыс. тенге, так как ей обещали двойное обогащение за вложение средств в криптовалюту.