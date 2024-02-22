Полиция СКО раскрыла 8 случаев интернет-мошенничества, о которых люди даже не заявляли

В СКО раскрыли восемь случаев интернет-мошенничества, о которых потерпевшие даже не заявляли. Чаще всего такие преступления совершают близкие люди пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские Северо-Казахстанской области провели оперативно-профилактическое мероприятие "Anti-fraud", направленное на борьбу с преступлениями в области информационных технологий.

В течение трех дней сотрудники подразделений криминальной полиции раздавали памятки в организациях и местах массового скопления людей, предупреждали об основных уловках сетевых аферистов.

Также стражи порядка усилили мониторинг социальных сетей, которыми часто пользуются злоумышленники.

Полицейские отмечают: иногда люди, ставшие жертвами кибермошенников, не обращаются в полицию. В разговорах с жителями региона, в постах и комментариях в соцсетях было выявлено восемь таких случаев.

"Все они связаны либо с предоплатой при покупке товаров по объявлениям в интернете, либо с оформлением микрокредитов на чужое имя", - отметили в МВД.

В каждом случае полицейские убедили потерпевших написать заявления. В результате все восемь преступлений были оперативно раскрыты.

"Важно знать, что оформление микрокредитов на чужое имя практически всегда совершается близкими людьми: друзьями или родственниками. Жертвами чаще становятся люди в возрасте, которые сами не пользуются услугами микрофинансовых организаций и не знают, что для оформления кредита необходимо пройти фото- и видеоверификацию.

Злоумышленники пользуются доверчивостью близких, фотографируют их под различными предлогами и оформляют на них кредиты. Если вам начинают поступать требования об оплате займа, которого вы не совершали, обязательно обратитесь в полицию", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди.

В полиции призвали обращаться и в случае обмана при предоплате по объявлению в интернете. Как сообщили в ведомстве, такие преступления - в числе тех, которые раскрываются чаще всего.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее стало известно, что пожилая жительница Карагандинской области поверила телефонному звонку и передала неизвестному 550 тыс. тенге и 5 тыс. долларов США. Полицейские по подозрению в мошенничестве задержали 19-летнего жителя Караганды и вернули пенсионерке ее сбережения.