Акмолинка поверила рекламе в Instagram и потеряла миллионы

Желая заработать на криптовалюте, жительница Косшы стала жертвой мошенничества, добровольно отдав 2 млн 700 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в январе этого года женщина случайно наткнулась на рекламу о приумножении капитала в Instagram. В ней обещали двойное обогащение за вложение средств в криптовалюту.

"Пройдя по ссылке и зарегистрировавшись на сайте, акмолинка получила личную страницу и счет, на котором уже были 50 долларов США. Таким образом мошенники вошли в доверие потерпевшей. В дальнейшем женщина за небольшой промежуток времени сама перевела на счета аферистов 2 млн 700 тыс. тенге", - пояснили в ДП региона.

В настоящее время расследованием дела занимается полиция.

В ведомстве отметили, что 19 февраля в Акмолинской области стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Anti-fraud", цель которого - выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере информационных технологий.

Добавим, что согласно ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее житель Акмолинской области потерял почти 9 млн тенге, поверив рекламе о перепродаже криптовалют. На объявление он наткнулся в YouTube. Доверившись мошенникам, мужчина взял несколько кредитов.