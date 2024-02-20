Транспортника наказали в Актобе за обещанное бизнесмену покровительство

Сотрудник инспекции транспортного контроля просил 1 млн тенге в месяц у предпринимателя за покровительство при грузоперевозках. В Актобе его приговорили к штрафу в 10 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на уголовный суд №2.

По материалам дела, на трассе в Актюбинской области сотрудник инспекции транспортного контроля (ИТК) остановил два большегруза, у которых, предположительно, было превышение весовых и габаритных параметров.

Хозяин товара просил главного специалиста ИТК ограничиться предупреждением, но тот сказал, что сейчас будет делать проверку транспорта и, если выявит нарушения, то наложит на него административный штраф в крупном размере.

После сотрудник предложил бизнесмену свое покровительство в грузоперевозках и озвучил требование за это - 1 млн тенге ежемесячно. При этом он осознавал, что обеспечить на постоянной основе беспрепятственный проезд фурам предпринимателя не сможет, то есть просто обманул его.

Бизнесмен согласился на предложение. Сначала он перевел на банковский счет родственника работника ИТК 100 тысяч тенге, а потом лично отдал ему еще 900 тысяч тенге.

Когда о незаконных действиях сотрудника стало известно, на него завели уголовное дело, он оказался на скамье подсудимых. В его деле несколько эпизодов, по одному из них он проходил вместе со своим коллегой.

На днях в уголовном суде Актобе огласили приговор по этому делу. Специалисту ИТК, который просил миллион тенге у бизнесмена, вынесли приговор сразу по двум статьям Уголовного кодекса - это получение взятки (п.4 ч.3 ст.366) и мошенничество (п.2 ч.3 ст.190).

Окончательное наказание подсудимому суд определил в виде штрафа в 10 миллионов тенге.

Его коллега, который проходил в уголовном деле вместе с ним лишь по одному эпизоду, за получение взятки приговорен этим же судом к штрафу в 2 млн 450 тыс. тенге.

Обоим суд пожизненно запретил работать на госслужбе. Штраф осужденные должны будут выплатить в течение 15 дней после того, как приговор вступит в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.366 УК РК получение должностным лицом лично или через посредника взятки, совершенное неоднократно, наказывается штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А согласно п.2 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное должностным лицом, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.