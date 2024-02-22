"Вызвали в РОВД": депутата Тимура Елеусизова могут оштрафовать за мат на заседании маслихата

Депутата маслихата Алматы Тимура Елеусизова могут оштрафовать за нецензурную брань во время прошедшего вчера заседания, передает корреспондент NUR.KZ.

"Приехал в РОВД, написал объяснительную. Привлекли к ответственности по 434-й статье за мелкое хулиганство. Как говорится, за допустимые ошибки нужно нести персональную ответственность. Это хороший пример того, что перед законом все равны", - заявил депутат в своем Instagram.

В Департаменте полиции подтвердили информацию.

"По факту мата в общественном месте в отношении гражданина Елеусизова Т.М. материал направлен в специализированный межрайонный административный суд города Алматы", - сообщили в полиции.

Отметим, статья 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (73 840 тенге - прим.ред.) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Напомним, вчера во время заседания маслихата Тимур Елеусизов выразился нецензурно во время своего выступления. Доклад Елеусизова был посвящен вопросу передачи ветслужбы Алматы в Управление экологии окружающей среды.

Позднее он извинился за мат и отметил, что готов ответить за нарушение общественного порядка, как установлено законом.