Просроченными продуктами кормили студентов-инвалидов в Туркестанской области

Нарушения прав 80 особенных детей, обучающихся в КГУ "Специальный профессиональный колледж", выявлены в Кентау, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, данный колледж является единственным в стране специализированным учреждением для детей с ограниченными возможностями и создан для предоставления им реабилитационных и образовательных услуг.

Прокурорская проверка установила, что руководство колледжа на протяжении длительного времени в нарушение требований законодательства предоставляло студентам ненадлежащее обеспечение государственными услугами.

"Выявлены нарушения в предоставлении некачественного образования, несоответствие преподавательского состава квалификационным требованиям, несоблюдение санитарных и противопожарных норм.

Учреждением предоставлялись продукты питания, а также медицинские препараты с истекшим сроком годности.

Более того, руководство Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области, зная о фактах незаконного приема на обучение абитуриентов с медицинскими противопоказаниями и ограничениями, не принимало никаких мер", - отметили в надзорном органе.

В целях недопущения подобных нарушений и защиты прав детей-инвалидов прокуратурой области были внесены пять актов прокурорского реагирования в акимат области и территориальные департаменты государственных органов.

На этой неделе стало известно, что к 3,5 годам ограничения свободы приговорили бывшего директора КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг области Ұлытау". Было расследовано дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29 недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых лиц (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге.

В январе сообщалось, что жительница Павлодара, заключая фиктивные трудовые договоры, похитила бюджетные средства на сумму более 19 млн тенге. Она работала президентом корпоративного фонда. Организация оказывала помощь и поддержку объединению инвалидов 1, 2, 3 группы, выступала за защиту их прав и интересов, приобщение к труду, культуре и спорту, социальной реабилитации, интеграции. Похищенные деньги должны были идти на оплату работы людей, оказывающих помощь инвалидам.