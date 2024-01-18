Президент корпоративного фонда похитила 19 млн тенге в Павлодаре

Жительница Павлодара, заключая фиктивные трудовые договоры, похитила бюджетные средства на сумму более 19 млн тенге. Деньги должны были идти на оплату работы людей, оказывающих помощь инвалидам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 62-летняя жительница Павлодара работала президентом корпоративного фонда. Организация оказывала помощь и поддержку объединению инвалидов 1, 2, 3 группы, выступала за защиту их прав и интересов, приобщение к труду, культуре и спорту, социальной реабилитации, интеграции.

"Осужденная, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения, в сговоре с вице-президентом фонда путем обмана совершала хищение бюджетных средств, предназначенных для оплаты услуг лицам, осуществляющим помощь инвалидам. Они оформляли фиктивные трудовые договоры с лицами, фактически не работающими в этой организации", - пояснили в МВД.

Таким образом были похищены бюджетные средства на сумму более 19 млн тенге.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 УК РК. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься деятельностью в сфере государственных услуг на тот же срок.

"Осужденная вину свою осознала и раскаивается в содеянном. По ее прибытии в женскую колонию в области Абай сотрудники учреждения разъяснили ее права и обязанности", - сообщила заместитель начальника учреждения Анар Сабиева.

Отметим, что согласно ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее в Северо-Казахстанской области на семь лет лишения свободы были осуждены должностные лица по делу о хищении денежных средств, выделенных на ремонт автодорог. Фактически работы по ремонту не были выполнены, хотя за них была произведена оплата в размере 427 млн тенге.