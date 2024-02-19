Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Осуждена экс-директор Центра оказания специальных социальных услуг области Ұлытау

Опубликовано:

Следственные мероприятия АФМ
Следственные мероприятия АФМ. Кадр из видео: t.me/afm_rk

К 3,5 годам ограничения свободы приговорена бывший директор КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг области Ұлытау", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых лиц (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге было расследовано Департаментом АФМ по области Ұлытау.

"Кроме того, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения с января 2019 года по февраль 2023 года, издав приказы о фиктивном совмещении должностей работниками учреждения, она произвела им незаконные начисления на 12 млн тенге", - пояснили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Здесь добавили, что в ходе досудебного расследования и в суде экс-руководитель центра признала вину и полностью возместила причиненный ущерб государству и престарелым лицам на сумму более 44 млн тенге.

Приговором суда женщину признали виновной с назначением наказания в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных органах и ведомствах.

Напомним, в апреле 2023 года в АФМ сообщили, что в области Ұлытау руководителя и работников социального учреждения подозревают в хищении денежных средств у постояльцев - инвалидов и пенсионеров.

Указывалось, что проводится досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере на общую сумму более 12 млн тенге.

В ходе проведенных санкционированных обысков в социальном учреждении, а также по адресам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты пенсионные выплаты постояльцев в размере 799 000 тенге, банковские карты, принадлежащие постояльцам, другие предметы и документы, изобличающие незаконную деятельность подозреваемых.

В АФМ также уточнили, что в связи с воспрепятствованием объективному расследованию и попытками сокрытия и уничтожения следов преступления руководитель учреждения была задержана и водворена в изолятор временного содержания. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061707-osuzhdena-eks-direktor-tsentra-okazaniya-spetsialnyh-sotsialnyh-uslug-oblasti-ulytau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.