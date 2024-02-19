Осуждена экс-директор Центра оказания специальных социальных услуг области Ұлытау

К 3,5 годам ограничения свободы приговорена бывший директор КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг области Ұлытау", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых лиц (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге было расследовано Департаментом АФМ по области Ұлытау.

"Кроме того, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения с января 2019 года по февраль 2023 года, издав приказы о фиктивном совмещении должностей работниками учреждения, она произвела им незаконные начисления на 12 млн тенге", - пояснили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Здесь добавили, что в ходе досудебного расследования и в суде экс-руководитель центра признала вину и полностью возместила причиненный ущерб государству и престарелым лицам на сумму более 44 млн тенге.

Приговором суда женщину признали виновной с назначением наказания в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных органах и ведомствах.

Напомним, в апреле 2023 года в АФМ сообщили, что в области Ұлытау руководителя и работников социального учреждения подозревают в хищении денежных средств у постояльцев - инвалидов и пенсионеров.

Указывалось, что проводится досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере на общую сумму более 12 млн тенге.

В ходе проведенных санкционированных обысков в социальном учреждении, а также по адресам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты пенсионные выплаты постояльцев в размере 799 000 тенге, банковские карты, принадлежащие постояльцам, другие предметы и документы, изобличающие незаконную деятельность подозреваемых.

В АФМ также уточнили, что в связи с воспрепятствованием объективному расследованию и попытками сокрытия и уничтожения следов преступления руководитель учреждения была задержана и водворена в изолятор временного содержания. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.