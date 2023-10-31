О ликвидации подпольной нарколаборатории близ Астаны рассказали в МВД (видео)

Представители МВД рассказали о ликвидации подпольной нарколаборатории близ Астаны. По данным полиции, ее организаторами были иностранцы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Департамент по противодействию наркопреступности МВД совместно с астанинскими и акмолинскими коллегами завершил ликвидацию подпольного наркопроизводства, организованного гражданами стран ближнего зарубежья.

По данным полицейских, молодые люди прибыли в нашу страну с преступной целью – организовать производство наркотиков и наладить крупный канал для их сбыта в Астане.

"Сначала в мае текущего года в страну прибыл организатор преступного бизнеса. Арендовал квартиру в Астане и начал подготовку к запуску нарколаборатории.

Для этого был приобретен дом на окраине города Ерейментау Акмолинской области на безопасном расстоянии от столицы – места непосредственного сбыта наркотиков. Был куплен автомобиль для нужд своих будущих подельников, которые также приехали в Казахстан из-за рубежа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все необходимое оборудование и прекурсоры заказывались через теневой сегмент интернета на сайтах, специализирующихся на производстве наркотиков. Они доставлялись контрабандным путем.

На этом этапе подозреваемый и попал в поле зрения полиции.

Однако, как рассказали в МВД, организатор преступного бизнеса предпринял максимальные меры безопасности. На подходах к дому были установлены три камеры ночного видения, которые позволяли контролировать периметр двора и при малейшем подозрении скрывать производство.

После завершения подготовительного этапа к организатору прибыли его сообщники, которые должны были производить наркотики.

"Высокий уровень подготовки и слаженные действия полицейских позволили ликвидировать деятельность нарколаборатории в самом начале ее работы, при производстве первой партии синтетических наркотиков.

Преступники были задержаны на финальном цикле синтеза наркотиков, что позволило обеспечить необходимую доказательную базу их преступной деятельности", – сообщил замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.

По информации стражей порядка, на улицы городов не допущено более 12 килограммов мефедрона. Это около 60 тысяч разовых доз опасного наркотика.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 УК РК за производство наркотиков в особо крупном размере в составе преступной группы.

Наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Всего с начала года органами внутренних дел ликвидирована деятельность 40 подпольных нарколабораторий, из них три – с участием иностранных граждан. При этом изъято 195 кг готовых к употреблению психоактивных веществ и 79 тонн прекурсоров.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.