"Устроила скандал и разбила оборудование минимаркета": за пьяный дебош наказали астанчанку

В Астане молодая женщина, будучи пьяной, устроила скандал с продавщицей, а также разбила оборудование минимаркета. О фактах вандализма в столице рассказали в городском акимате, передает NUR.KZ

"20 января в 02:30 часов в минимаркете по улице Керей-Жанибек хандар 28-летняя астанчанка в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал с продавщицей. После чего разбила оборудование и товары минимаркета. Ее оштрафовали на 20 МРП (69 тысяч тенге)", - рассказали в пресс-службе горакимата.

Аналогичный случай в Астане произошел уже 4 февраля.

"Еще одна жительница столицы 1999 года рождения в состоянии алкогольного опьянения умышленно повредила рекламную вывеску от кафе "Шербет". Ущерб составил 100 тысяч тенге. Женщину арестовали на пять суток", - говорится в сообщении.

Другой факт вандализма был зарегистрирован еще в январе, где пьяный мужчина бил ногой двери номера и повредил имущество гостиницы в Астане. Материальный ущерб составил 80 тысяч тенге, нарушителя арестовали на пять суток.

В акимате добавили, что сейчас в столице продолжается акция "Стоп, вандал", в которой также принимают участие волонтеры, активисты, известные спортсмены, лидеры мнений, неравнодушные жители города. Совместно с полицией они проводят рейды, ведут разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения общественного порядка.

Напомним, ранее мы сообщали о случае, когда астанчанин выломал входную дверь в подъезде в погоне за женщиной, отдыхавшей с ним в караоке. Был задержан 34-летний мужчина, проводится расследование.

Также в начале года в соцсетях появилось видео, как женщина пинает двери нового лифта в одном из ЖК Астаны, а затем плюет на них. Позже личность женщины установили. Нарушительницей оказалась 33-летняя жительница столицы. По данному факту возбуждено адмпроизводство сразу по двум статьям -"Загрязнение мест общего пользования" и "Мелкое хулиганство".

В декабре астанчанина арестовали на пять суток после того, как он повредил монитор в лифте хоккейной клюшкой.