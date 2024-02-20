Растрату миллионов тенге выявили в отделе занятости Уральска

В отделе занятости и социальных программ Уральска выявили растрату более 50 млн тенге, выделенных в рамках государственного социального заказа, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, факт установили в ходе проверки оказания услуг по перевозке автомобильным транспортом лиц с ограниченными возможностями.

"Поставщиком, оказывающим услуги по перевозке лиц с инвалидностью, предоставлялись фиктивные акты оказанных услуг путем завышения количества часов и услугополучателей, тем самым приводя к необоснованной оплате бюджетных средств", - отметили в прокуратуре ЗКО.

Материал зарегистрировали в книге учета информации прокуратуры и передали в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения по п.1 ч.2 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору).

Отметим, что по п.1 ч.2 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее стало известно, что прокуроры выявили 100 фиктивных отчетов работников железнодорожной сферы Карагандинской области о получении услуг курортных организаций. Выяснилось, что каждый третий нуждающийся в оздоровлении работник филиала КТЖ фактически не проходил лечение в санатории и не получал соответствующие процедуры.

Также сообщалось, что некоторые недобросовестные медицинские организации приписывали услуги, которые они не предоставляли.

Если обнаружены услуги, которые гражданин видит впервые, то об этом можно сообщить в Фонд медицинского страхования. Подать жалобу или обращение можно посредством официального сайта ФМС, через мобильное приложение или по телефону.