Иллюзионист из Беларуси обвинил полицейских в Алматы в присвоении его денег

Иллюзионист из Беларуси Веренич Василий заявил, что сотрудники правоохранительных органов Алматы присвоили его деньги. Ситуацию прокомментировали в ДП, передает NUR.KZ.

В своем видеообращении гражданин Беларуси, иллюзионист Веренич Василий рассказал, что еще в 2013 году впервые приехал в Алматы, чтобы развивать свой бизнес в сфере шоу. В 2016 году, по словам автора видеообращения, он познакомился с компанией лиц, среди которых были и сотрудники правоохранительных органов Казахстана.

"В процессе общения они завладели крупной суммой моих денег путем обмана. Один из участников компании взял у меня 5 тысяч долларов в долг и вернул с небольшим опозданием. Как я понял, это была проверка.

В дальнейшем другой участник попросил у меня более крупную сумму. Намного крупнее. И я согласился, что он напишет мне расписку. Однако возвращать деньги он не планировал совсем", - отмечает Веренич.

Позже иллюзионист решил подать заявление. Было заведено дело, назначен следователь, который, по словам автора ролика, оказался приятелем подозреваемого. И он же якобы и закрывает дело.

Впоследствии, как утверждает Василий Веренич, на протяжении четырех лет были неоднократные обращения в различные инстанции по этому вопросу. Но, как утверждает автор, приходят только отписки.

Веренич вернулся в Алматы и решил сам лично заняться этим вопросом. Однако прошло полтора месяца, но вопрос так и не решается. Иллюзионисту пришлось обратиться в посольство своей страны в Казахстане и придать огласке данную ситуацию.

На данное видеообращение отреагировали в департаменте полиции Алматы.

"По заявлению гражданина Беларуси расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

По результатам комплекса следственных мероприятий будут установлены объективные обстоятельства дела и принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Подробностей дела в ведомстве сообщать не стали.