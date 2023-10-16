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Полицейского начальника осудили в Актюбинской области

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместителя начальника Мугалжарского районного отдела полиции Сагинжана Бекбаева осудили в Актюбинской области. Его обвиняли в покушении на мошенничество, передает "Диапазон".

Из обвинения следует, что по делу о краже задержали молодого человека, который отрицал свою причастность к преступлению. Сагинжан Бекбаев якобы говорил парню, что надо признаться, а через его родственницу пообещал, что сделает его свидетелем и тем самым поможет избежать уголовной ответственности, но за это надо было заплатить 900 тысяч тенге.

По данным следствия, посредницей в этом деле выступила родственница молодого человека, хотя последний не хотел платить деньги, утверждал, что ничего не воровал.

Поэтому он сам написал заявление на полицейского в Антикоррупционную службу. Стража порядка задержали после того, как в его автомобиле были переданы деньги.

Правда, сам замначальника отдела полиции пытался уехать от преследовавших его борцов с коррупцией, но не сумел, а когда его задержали, деньги при нем не нашли. Но на руках задержанного обнаружили следы порошка, которым были помечены купюры для передачи.

На скамье подсудимых оказались двое: теперь уже бывший полицейский и родственница парня, ей предъявили обвинение в пособничестве при совершении преступления.

Сагинжан Бекбаев уверял, что дело в отношении него сфабриковали. Он хорошо знал отца молодого человека, который якобы имел к нему неприязнь из-за того, что когда-то он не помог ему избежать штрафа.

А женщину, которую обвинили в пособничестве в преступлении, он знает давно и хотел занять у нее один миллион тенге. Но когда они были в машине, она почему-то эти деньги дала не ему напрямую, а передала своему родственнику, а тот показал ему наличность со словами: "Решиться ли мое дело, вот у меня есть 900 000 тенге".

Бекбаев утверждал, что после такого заподозрил неладное и сказал, чтобы тот забрал деньги, что он и сделал. Далее его машину стали зажимать тонированные автомобили, он подумал, что это бандиты, поэтому заехал за дом, где были камеры, и остановился.

Обвиняемая в пособничестве также вину в преступлении не признала, уверяла, что полицейский никакой взятки через нее не требовал, а в Антикоррупционной службе она якобы была вынуждена дать показания против него. На самом же деле Бекбаев хотел занять у нее миллион тенге.

Суд критически отнесся к показаниям обоих подсудимых. В ходе разбирательств установили, что деньгами воспользоваться обвиняемый не смог, значит, совершил лишь покушение на мошенничество.

Судья приговорила теперь уже бывшего полицейского к штрафу в 9 миллионов тенге с пожизненным запретом работать на госслужбе, а женщину - к штрафу в 3 млн 450 тыс. тенге.

Напомним, ранее в Костанайской области было рассмотрено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции Денисовского района, начальника ОМПС и старшего инспектора СГПП отдела полиции этого же района. Их обвиняли в получении взятки.

В суде установлено, что начальник отдела полиции дал указание двоим подчиненным встретиться с генеральным директором ТОО и крестьянского хозяйства. Они должны были потребовать взятку в виде пшеницы за непривлечение к административной ответственности водителей и механизаторов ТОО и КХ при осуществлении ими зерноуборочных работ и перевозки зерна.

В свою очередь, генеральный директор ТОО, опасаясь, что в случае отказа сорвутся сроки уборочной кампании, согласился на передачу взятки в виде зерна пшеницы в размере около 30 тонн. В этот же день двое обвиняемых незаконно полученное зерно реализовали на общую сумму более 3 млн тенге.

Подсудимые свою вину не признали. Однако суд вынес обвинительный приговор - начальник полиции получил 8 лет лишения свободы, а глава ОМПС и старший инспектор - по 7 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041123-politseyskogo-nachalnika-osudili-v-aktyubinskoy-oblasti/

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