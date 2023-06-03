Следователя и начальника дознания подозревают в мошенничестве в Шымкенте

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудниками ДКНБ и управления собственной безопасности ДП города Шымкента задержаны двое полицейских, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

В полиции отметили, что ранее в Сети появилась информация о задержании стражей порядка ДП Шымкента.

В ведомстве пояснили, что в ходе проведения совместных оперативных мероприятий 2 июня были задержаны бывший следователь и начальник дознания Абайского РУП.

Подчеркивается, что они подозреваются в мошенничестве. Проводится досудебное расследование.

"Руководство ДП города Шымкента и другие правоохранительные органы намерены и впредь продолжать работу по выявлению "оборотней в погонах", - добавили в полиции.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023245-sledovatelya-i-nachalnika-doznaniya-podozrevayut-v-moshennichestve-v-shymkente/