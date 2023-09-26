Экс-полицейских обвинили в требовании 50 тыс. долларов у известного врача в Павлодаре

Двух бывших сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, будучи полицейскими, они требовали 50 тысяч долларов у известного в Павлодаре врача, владеющего частной клиникой, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Сегодня в городском суде прошло первое слушание по делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался бывший заместитель начальника УБОП ДП Павлодарской области, экс-старший оперуполномоченный отдела УБОП и администратор автомойки, находящейся в здании медицинской клиники.

По версии следствия, замначальника УБОП узнал о том, что известный в Павлодаре врач с 1996 года имеет российское и казахстанское гражданства. После этого сотрудник решил обманом получить от медика крупную сумму денег и наведался к нему.

"В ходе разговора представился начальником миграционной службы. После чего, действуя умышленно и целенаправленно, озвучил сведения о наличии у врача второго гражданства Российской Федерации и предоставил на обозрение достоверные миграционные данные в виде распечатки из служебного журнала", - огласил обвинение прокурор.

Медик сразу ничего не ответил. Полицейский, заявил гособвинитель, проявил настойчивость и стал искать способы, чтобы тот согласился на его условия. Привлек к делу еще и старшего оперуполномоченного, а затем и администратора автомойки.

Переговоры длились несколько дней и закончились тем, что врач согласился на условия, но заранее подготовился. Деньги передал через администратора автомойки.

"Получила от потерпевшего денежные средства в сумме 10 млн тенге, из которых 2 млн тенге принадлежат лично потерпевшему, остальные 8 млн являются имитированными денежными знаками. Деньги передала сотрудникам полиции за способствование решения вопроса с двойным гражданством", - рассказал прокурор.

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции рассматривают по ст.190 ч.3. п.1,2 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Обвинения предъявили и администратору автомойки по ст.28 ч.5-190 ч.3 п.1,2 УК (Пособничество в мошенничестве, совершенном в крупном размере).

Рассмотрение дела продолжается.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3. п.1,2 УК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, если оно совершено должностным лицом, – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии со ст.28 ч.5 УК РК пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.