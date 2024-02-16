Ни свидетелей, ни отпечатков: при отсутствии улик подозреваемого в кражах вычислили в Караганде

Несмотря на отсутствие зацепок, полицейские в Караганде смогли вычислить подозреваемого в краже из авто. Сообщается, что вор предпринял все меры предосторожности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Караганды обратился 33-летний житель города.

Он сообщил, что в ночью неизвестный проник в его автомобиль, находившийся во дворе многоэтажного дома, и прибрал к рукам хранящиеся там вещи - запаску, два домкрата, насос и набор ключей. Сумма ущерба составила 71 тысячу тенге.

"Казалось, у полицейских отсутствовали какие-либо зацепки, которые помогли бы им установить автовора. Преступление носило неочевидный характер: отсутствовали свидетели, а также отпечатки пальцев - злоумышленник воспользовался перчатками. Но осторожность ему не помогла", - отметили в ведомстве.

Оперативники задержали подозреваемого - 41-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

Выяснилось, ранее мужчина был осужден за серию аналогичных преступлений.

Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование по факту кражи.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Отметим, что согласно ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее житель Шымкента обчистил припаркованный во дворе автомобиль, польстившись на платье, туфли и косметику ее владелицы. За это он на два года был ограничен в свободе.

А стражи порядка южной столицы задержали предполагаемых автомобильных воров. На их счету, как утверждают правоохранители, 10 краж на территории Ауэзовского района, а по всему городу - свыше 20. Выяснилось, что подозреваемые уже были судимы за имущественные преступления.