Больше 20 эпизодов краж: предполагаемых серийных автоворов задержали в Алматы

Задержание. Фото: polisia.kz

Стражи порядка южной столицы задержали предполагаемых автомобильных воров - на их счету, как утверждают правоохранители, свыше 20 эпизодов краж, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В совершении серии краж подозревают двоих граждан 1994 года рождения. Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр рассказал об их задержании.

"С заявлением о краже обратился местный житель. По его словам, неизвестные путем разбития стекла проникли в автомашину Volkswagen Touareg и похитили личное имущество. Ущерб, нанесенный потерпевшему, составляет 1,5 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам нашего подразделения удалось выйти на след злоумышленников и скупщиков краденого", — пояснил полицейский.

По его словам, стражи порядка установили, что подозреваемые совершили 10 краж на территории Ауэзовского района, а по всему городу - свыше 20.

При задержании у них было изъято и страйкбольное оружие, которое также было украдено, добавил Абулхайыр.

Выяснилось, что оба подозреваемых ранее были судимы за имущественные преступления.

В настоящее время их водворили в изолятор временного содержания, предполагаемые автоворы признались в содеянном.

Досудебное расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995577-bolshe-20-epizodov-krazh-predpolagaemyh-seriynyh-avtovorov-zaderzhali-v-almaty/