"Потерял свой паспорт": нежелавшего покидать Казахстан россиянина выдворили из страны

Россиянин не хотел покидать Казахстан, объясняя это потерянным паспортом, однако мужчину все же выдворили из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 35-летний иностранный гражданин был признан виновным в совершении уголовного правонарушения приговором Щербактинского районного суда.

Мужчине назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, с выдворением за пределы Республики Казахстан на пять лет.

"Однако гражданин Российской Федерации до настоящего времени проживал в Павлодаре, не желая покидать территорию страны, объясняя тем, что потерял свой паспорт", - отметили в МВД.

"Сотрудниками миграционной полиции мужчине выдана справка для проезда в консульство соседнего государства для получения свидетельства о возвращении на родину. Но, несмотря на это, мужчина так и не получил свидетельство и не покинул территорию Казахстана", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП Павлодарской области Жаслан Искаков.

Сообщается, что мужчину все же выдворили из Казахстана за неисполнение решения суда.

Как подчеркнули в МВД, за неисполнение решения суда более шести месяцев граждан ожидают штрафы, арест имущества или даже уголовная ответственность. В отношении нарушителя начато расследование.

В начале февраля стало известно, что полицейские выявили семейную пару россиян, нарушившую казахстанское законодательство о гражданстве. Стражи порядка установили, что супруги в августе 2022 года приобрели российское гражданство, не сообщив об этом в органы внутренних дел или заграничные учреждения Казахстана. За это правонарушение их выдворили за пределы страны.

Ранее сообщалось, что житель Семея, летом 2023 года получивший гражданство Российской Федерации, умолчал об этом и, соответственно, своевременно не оформил утрату гражданства Республики Казахстан. По решению суда за двойное гражданство мужчину выдворили за пределы Казахстана. У него также изъяли казахстанский паспорт.

За подобное правонарушение крупный штраф назначили мужчине в Восточно-Казахстанской области. Более двух лет назад он получил паспорт гражданина Российской Федерации, но не зарегистрировал утрату казахстанского гражданства.