Более 30 млн тенге отдал астанчанин людям, угрожавшим "слить" его интимные фото и видео

Астанчанина шантажировали интимными фото и видео, заставляя платить деньги. В общей сложности, как сообщили в департаменте полиции, он отдал злоумышленникам около 33 млн тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщил ДП столицы в Instagram, жителя Астаны с 2019 года шантажировали его интимными фото и видео, угрожая распространить их в Сети. За это время мужчина выплатил злоумышленникам примерно 33 млн тенге.

"За несколько лет астанчанин передал вымогателям в общей сложности около 33 млн тенге. Так, чтобы расплатиться с требованием одного из преступников, потерпевший сдал в ломбард свою автомашину Toyota Land Cruiser Prado и отдал 10 млн тенге", – гласит сообщение.

В полицию потерпевший обратился в ноябре после очередного факта вымогательства.

Вскоре были задержаны двое подозреваемых – мужчины 31 года и 46 лет. Их заключили под стражу.

"При задержании 31-летнего подозреваемого в ходе личного досмотра в кармане куртки были обнаружены свертки с наркотическим веществом. Второго фигуранта задержали в Алматы. Установлено, что 46-летний мужчина ранее был осужден за совершение аналогичного преступления", – сообщили в ДП города.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК.

Согласно статье 194 УК РК, вымогательство наказывается:

исправительными работами или штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 15 лет.

Также может последовать конфискация имущества.