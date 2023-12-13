Более 30 млн тенге отдал астанчанин людям, угрожавшим "слить" его интимные фото и видео
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Астанчанина шантажировали интимными фото и видео, заставляя платить деньги. В общей сложности, как сообщили в департаменте полиции, он отдал злоумышленникам около 33 млн тенге, передает NUR.KZ.
Как сообщил ДП столицы в Instagram, жителя Астаны с 2019 года шантажировали его интимными фото и видео, угрожая распространить их в Сети. За это время мужчина выплатил злоумышленникам примерно 33 млн тенге.
"За несколько лет астанчанин передал вымогателям в общей сложности около 33 млн тенге. Так, чтобы расплатиться с требованием одного из преступников, потерпевший сдал в ломбард свою автомашину Toyota Land Cruiser Prado и отдал 10 млн тенге", – гласит сообщение.
В полицию потерпевший обратился в ноябре после очередного факта вымогательства.
Вскоре были задержаны двое подозреваемых – мужчины 31 года и 46 лет. Их заключили под стражу.
"При задержании 31-летнего подозреваемого в ходе личного досмотра в кармане куртки были обнаружены свертки с наркотическим веществом. Второго фигуранта задержали в Алматы. Установлено, что 46-летний мужчина ранее был осужден за совершение аналогичного преступления", – сообщили в ДП города.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК.
Согласно статье 194 УК РК, вымогательство наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы до 15 лет.
Также может последовать конфискация имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050618-bolee-30-mln-tenge-otdal-astanchanin-lyudyam-ugrozhavshim-slit-ego-intimnye-foto-i-video/