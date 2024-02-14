"Использовал чужую ЭЦП": житель ВКО незаконно получил 3-комнатую квартиру

Житель ВКО был признан виновным в незаконном получении права собственности на 3-комнатную квартиру стоимостью свыше 25 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК РК рассматривалось Судом №2 Усть-Каменогорска.

"В 2021 году подсудимый в группе лиц по предварительному сговору с другим лицом, путем фиктивного трудоустройства в КГКП другого лица, подделки подписи и использования ее ЭЦП незаконно получил право частной собственности на 3-комнатную квартиру стоимостью 25 449 637 тенге", - сообщили в суде.

Оказалось, что у обвиняемого на иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей. Это, а также его признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и добровольное возмещение имущественного вреда стали обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности в государственных организациях с тем же сроком. В соответствии со ст.63 УК назначенное наказание суд постановил считать условным.

"Судом в отношении осужденного установлен пробационный контроль и возложены определенные обязанности. Разъяснено, что в случае неисполнения условно осужденным возложенных на него обязанностей, суд может постановить об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания в виде лишения свободы", - рассказали в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

В январе в Актобе жители одной из многоэтажек узнали, что у недвижимости другой хозяин, а заключенные ранее договоры купли-продажи - просто фикция. Оказалось, квартиры принадлежат юридическому лицу, которое требует у жильцов либо заново выкупить квартиры, но уже по цене в два раза дороже, либо освободить жилье.

Осенью факты незаконного присвоения объектов недвижимости выявили прокуроры в Жамбылской области. Мошенники становились владельцами квартир умерших или уехавших за рубеж людей. В Таразе было возбуждено шесть уголовных дел по статье "Мошенничество".