Квартиры умерших или уехавших за рубеж присваивали мошенники в Жамбылской области

Факты незаконного присвоения объектов недвижимости выявили прокуроры в Жамбылской области - мошенники становились владельцами квартир умерших людей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Сотрудниками надзорного ведомства установлены схемы незаконного приобретения права собственности на 20 объектов недвижимости рыночной стоимостью более 300 млн тенге, говорится на официальном сайте.

"Злоумышленники выявляли в городе Таразе бесхозные квартиры и дома, владельцы которых умерли или переехали в другое государство, и путем подделок правоустанавливающих документов завладевали ими для личной выгоды в целях продажи другим лицам. Данные преступления совершены путем предоставления суду искусственных доказательств, послуживших вынесению незаконных решений, изготовления сфальсифицированных судебных решений, совершения незаконных нотариальных действий", - сообщили в прокуратуре.

По выявленным фактам было возбуждено шесть уголовных дел по статье "Мошенничество" (статья 190 часть 3 УК РК).

Согласно требованиям ГК РК, указанные объекты подлежали признанию судом по искам акимата бесхозяйными, выморочными и обращению в коммунальную собственность, так как собственники или наследники отсутствовали.

В прошлом году по 3 из 20 объектов один человек был осужден к пяти годам лишения свободы. В этом году двое получили тюремные сроки за хищение двух квартир.

По остальным 15 объектам ведется следствие.

Согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.