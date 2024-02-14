Разыскиваемую в странах СНГ женщину задержали в Астане

В Астане задержана женщина, которая находилась в межгосударственном розыске. Она подозревается в обмане граждан на 70 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Астаны.

"Сотрудниками столичной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана находящаяся в межгосударственном розыске 43-летняя женщина.

Установлено, что с 2022 года, войдя в доверие и обещая льготное кредитование на развитие бизнеса, она обманула граждан на сумму более 70 миллионов тенге", - говорится в сообщении столичного департамента полиции.

В настоящее время задержанная находится под стражей.

Также департамент полиции Астаны призывает граждан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам и не участвовать в сомнительных сделках.

Осенью прошлого года сообщалось о том, что из Турции в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в мошенничестве на 1 миллиард тенге.

В Шымкенте полиция объявила в розыск подозреваемых в кибермошенничестве - мужчину и двух женщин. Сумма ущерба потерпевшим составила около 50 млн тенге.

Также правоохранители экстрадировали из Швеции в Казахстан подозреваемого в покушении на мошенничество. Сообщается, что в августе 2019 года в Алматы группа лиц, представляясь сотрудниками органов национальной безопасности, под предлогом проводимой проверки бизнеса и привлечения к уголовной ответственности потерпевшего, пыталась похитить его денежные средства в размере 30 000 долларов США.

Как сообщается на портале ИПС "Әділет", согласно договора государств - участников СНГ о межгосударственном розыске лиц, межгосударственный розыск лиц - комплекс оперативно-разыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий, направленных на: