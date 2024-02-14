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Разыскиваемую в странах СНГ женщину задержали в Астане

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Женщина в наручниках
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Thawornnurak/Getty Images

В Астане задержана женщина, которая находилась в межгосударственном розыске. Она подозревается в обмане граждан на 70 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Астаны.

"Сотрудниками столичной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана находящаяся в межгосударственном розыске 43-летняя женщина.

Установлено, что с 2022 года, войдя в доверие и обещая льготное кредитование на развитие бизнеса, она обманула граждан на сумму более 70 миллионов тенге", - говорится в сообщении столичного департамента полиции.

В настоящее время задержанная находится под стражей.

Также департамент полиции Астаны призывает граждан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам и не участвовать в сомнительных сделках.

Осенью прошлого года сообщалось о том, что из Турции в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в мошенничестве на 1 миллиард тенге.

В Шымкенте полиция объявила в розыск подозреваемых в кибермошенничестве - мужчину и двух женщин. Сумма ущерба потерпевшим составила около 50 млн тенге.

Также правоохранители экстрадировали из Швеции в Казахстан подозреваемого в покушении на мошенничество. Сообщается, что в августе 2019 года в Алматы группа лиц, представляясь сотрудниками органов национальной безопасности, под предлогом проводимой проверки бизнеса и привлечения к уголовной ответственности потерпевшего, пыталась похитить его денежные средства в размере 30 000 долларов США.

Как сообщается на портале ИПС "Әділет", согласно договора государств - участников СНГ о межгосударственном розыске лиц, межгосударственный розыск лиц - комплекс оперативно-разыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий, направленных на:

  • обнаружение, задержание и заключение под стражу в целях выдачи или осуществления уголовного преследования лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;
  • установление места нахождения лиц, уклоняющихся от исполнения решения судов по искам;
  • установление места нахождения лиц, пропавших без вести или утративших связь с родственниками;
  • установление личности человека, не способного сообщить о себе установочные данные;
  • установление личности человека по неопознанному трупу, а также предоставление информации обо всех категориях разыскиваемых и устанавливаемых лиц, находящихся за пределами государства - инициатора розыска, но на территориях сторон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060928-razyskivaemuyu-v-stranah-sng-zhenschinu-zaderzhali-v-astane/

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