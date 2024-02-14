Пьяная женщина одним звонком "направила" в алматинский роддом полицию, саперов и медиков

В Алматы 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения всполошила все экстренные службы города, передает NUR.KZ со ссылкой на Антитеррористический центр Казахстана.

По информации, опубликованной на сайте антитеррористического центра, женщина позвонила на пульт департамента ЧС и сообщила, что в родильном доме №2 заложена бомба и через 12 минут будет произведен взрыв.

"На указанный адрес были сразу же направлены взрывотехническая группа, патрульные наряды, сотрудники ДЧС, АТЦ, ДКНБ по Алматы, а также служба неотложной медицинской помощи. В результате осмотра здания и прилегающей территории взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и предметов, представляющих опасность, не обнаружено.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана уроженка Алматинской области, от которой исходил сильный запах спиртных напитков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанная не смогла пояснить, с какой целью сообщила о взрывном устройстве. Но в ходе осмотра ее сотового телефона в списке звонков был зафиксирован исходящий вызов в 18:54 в "экстренную службу".

По данному факту возбуждено досудебное производство по статье ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Ранее мы писали о том, что девятиклассник в Астане на перемене раздавал листовки другим ученикам с призывом к теракту в стенах школы. По данному факту начато досудебное расследование.

Также 16-летнего жителя Петропавловска осудили за ложное сообщение о бомбе в одном из ТРЦ - парня приговорили к ограничению свободы.

В Астане родителей трех 11-летних учеников наказали за ложное сообщение о теракте. Они выплатят штраф в размере 36 тыс. тенге.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.