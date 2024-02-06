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Родителей школьников в Астане наказали за ложное сообщение о теракте

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Школьник с ранцем на спине
Школьник. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане родителей трех 11-летних учеников наказали за ложное сообщение о теракте. Они выплатят штраф в размере 36 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, вчера, 5 февраля, в центр оперативного управления Астаны поступило сообщение с телефона, в котором звонивший заявил, что в одной из школ города произойдет теракт.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что к ложному вызову причастны трое 11-летних учеников.

Полицейские в отношении родителей школьников составили административные протоколы и наложили штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Отмечается, что заведомо ложные сообщения о теракте считаются тяжкими преступлениями и наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18 млн 460 тыс. тенге) или ограничением либо лишением свободы на срок до пяти лет.

При этом лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 лет, подлежат уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059511-roditeley-shkolnikov-v-astane-nakazali-za-lozhnoe-soobschenie-o-terakte/

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