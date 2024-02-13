Подростка нашли мертвым в Кызылорде

Тело подростка найдено в поселке Бесколь в Кызылорде. Данный факт подтвердили в департаменте полиции Кызылординской области, передает NUR.KZ.

Как сообщает департамент полиции Кызылординской области в Instagram, тело ребенка было найдено накануне, 12 февраля.

"В медицинское учреждение поселка Белколь города Кызылорда доставлено тело несовершеннолетнего подростка.

По данному факту начато расследование, назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщил заместитель руководителя областного департамента полиции Амангельды Досжанов.

Ранее мы писали о том, что в Талдыкоргане было найдено тело девочки, пропавшей при странных обстоятельствах. Сообщается, что информация об исчезновении 14-летней девочки в Талдыкоргане поступила 28 декабря 2023 года. Выяснилось, что подросток не посещает занятия с начала ноября. Инициировав оперативно-розыскные мероприятия, полицейские выдвинули версию, что пропавшая могла стать жертвой преступления. По факту возбудили уголовное дело, предусмотренное ст.99 УК РК (Убийство).

Также в декабре прошлого года в Туркестанской области найдено тело мальчика, которого двое суток искали полицейские, спасатели и волонтеры. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не было.

В конце января этого года в результате групповой драки, которая произошла в Кульсары, погиб подросток 2006 года рождения. Задержаны двое подозреваемых.