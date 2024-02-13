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"Иностранцы избили мужчину": видео из Сети прокомментировали в полиции Актюбинской области

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Мужчины и полицейский
Мужчины и полицейский. Кадр из видео: t.me/egovpress

В соцсетях появилась информация о том, что якобы иностранцы избили и убили мужчину на трассе в Актюбинской области. Пресс-служба департамента полиции региона опровергла ее, передает NUR.KZ.

Telegram-канал Egov.press опубликовал видео, на котором видно, как около десятка мужчин и сотрудники полиции стоят у дороги рядом с фурами.

"Некоторые источники сообщают, что в Актюбинской области шестеро иностранцев избили и убили мужчину. Водители грузовиков поймали одного из подозреваемых", – говорится в описании к ролику.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП региона опровергли данную информацию.

"Полицией установлен и задержан один из участников конфликта между водителями большегрузного автотранспорта в Актюбинской области.

Установлено, что между гражданами Республики Казахстан произошла ссора на бытовой почве, переросшая в драку, где пострадал один человек.

Информация о якобы погибшем не соответствует действительности", – сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование. Принимаются меры по задержанию остальных подозреваемых.

Также полиция призвала казахстанцев доверять только официальной информации.

Напомним, на прошлой неделе на трассе под Алматы произошла драка водителей. Данный инцидент был зарегистрирован в Карасайской районной полиции по факту хулиганства.

Позже в полиции сообщили, что задержали одного из участников потасовки.

Также в Сети появилось видео конфликта таксиста и пассажира, который якобы работает имамом в мечети. Но в акимате Алматинской области сообщили, что пассажир такси не является религиозным деятелем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060711-inostrantsy-izbili-muzhchinu-video-iz-seti-prokommentirovali-v-politsii-aktyubinskoy-oblasti/

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