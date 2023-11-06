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5 млн тенге придется выплатить актюбинцу за рога, найденные в доме у тещи

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Мужчина сидит за столом
Мужчина за столом. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Актобе нашел сайгачьи рога в доме умершей тещи. Он перевез их к себе и хранил, а спустя три года решил продать. В итоге мужчина оказался в суде, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 города Актобе.

Как следует из материалов дела, актюбинец нашел сайгачьи рога в доме умершей тещи. Он их забрал, а спустя три года ему срочно понадобились деньги.

Мужчина вспомнил про рога в шкафу и решил их продать за 35 тысяч тенге. Желающих купить товар не нашлось, но объявлением в интернете заинтересовались правоохранители.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" (п.5 ч.2 ст.339 УК).

В ходе экспертного исследования было установлено, что рога принадлежат самцу животного семейства полорогих рода сайги.

Сам подсудимый воспитывает двоих детей, является инвалидом второй группы. Вину в преступлении он признал, но не согласился с исковыми требованиями из-за тяжелого материального положения.

В итоге 40-летнего мужчину приговорили к 3,5 годам ограничения свободы и обязали возместить ущерб государству в 5 млн 175 тысяч тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно п.5 ч.2 ст.339 УК РК незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, совершенные с причинением крупного ущерба, наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей (от 10 млн 350 тыс. до 24 млн 150 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044325-5-mln-tenge-pridetsya-vyplatit-aktyubintsu-za-roga-naydennye-v-dome-u-teschi/

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