Гражданина Турции осудили на 5 лет за смерть трех человек в Атырауской области

Гражданина Турции приговорили в Казахстане к 5 годам лишения свободы. Сообщается, что ранее он нарушил ПДД и правила эксплуатации транспорта, из-за чего погибли 3 человека, передает "Мой город".

По информации портала, судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела приговор Махамбетского районного суда в отношении гражданина Турции.

Согласно приговору суда первой инстанции, он был признан виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, в результате чего погибли три человека.

В итоге иностранца приговорили к 5 годам лишения свободы, также его лишили водительских прав на 7 лет. Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, не согласившись с приговором. Сам иностранец, как сообщается, вину признал и заключил процессуальное соглашение.

Отмечается, что решением апелляционной коллегии, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Отметим, что в апреле прошлого года в Астане вынесли приговор гражданину Таджикистана – его осудили на 5,5 лет лишения свободы за пропаганду терроризма.

В сентябре суд Караганды приговорил пятерых граждан Узбекистана на 7и 8 лет лишения свободы за похищении гражданина Индии и самоуправство с применением насилия.

В январе этого года иностранных граждан осудили в Костанае за незаконный ввоз подакцизной продукции в Казахстан. Недавно гражданина другой страны оштрафовали на 2,5 млн тенге за ложное сообщение об акте терроризма в аэропорту Астаны. На необдуманный шаг его натолкнула семейная ссора.