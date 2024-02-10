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30 лет независимости Казахстана

Гражданина Турции осудили на 5 лет за смерть трех человек в Атырауской области

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Человек за решеткой
Человек за решеткой. Иллюстративное фото: AZemdega/Getty Images

Гражданина Турции приговорили в Казахстане к 5 годам лишения свободы. Сообщается, что ранее он нарушил ПДД и правила эксплуатации транспорта, из-за чего погибли 3 человека, передает "Мой город".

По информации портала, судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела приговор Махамбетского районного суда в отношении гражданина Турции.

Согласно приговору суда первой инстанции, он был признан виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, в результате чего погибли три человека.

В итоге иностранца приговорили к 5 годам лишения свободы, также его лишили водительских прав на 7 лет. Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, не согласившись с приговором. Сам иностранец, как сообщается, вину признал и заключил процессуальное соглашение.

Отмечается, что решением апелляционной коллегии, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Отметим, что в апреле прошлого года в Астане вынесли приговор гражданину Таджикистана – его осудили на 5,5 лет лишения свободы за пропаганду терроризма.

В сентябре суд Караганды приговорил пятерых граждан Узбекистана на 7и 8 лет лишения свободы за похищении гражданина Индии и самоуправство с применением насилия.

В январе этого года иностранных граждан осудили в Костанае за незаконный ввоз подакцизной продукции в Казахстан. Недавно гражданина другой страны оштрафовали на 2,5 млн тенге за ложное сообщение об акте терроризма в аэропорту Астаны. На необдуманный шаг его натолкнула семейная ссора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060254-grazhdanina-turtsii-osudili-na-5-let-za-smert-treh-chelovek-v-atyrauskoy-oblasti/

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